Tennistavolo In B2 vittoria contro il Monte Titano. Apuania arrembante. Merciadri soddisfatto: "Gara senza sbavature»
Successo esterno per la squadra di B2 della Apuania Tennistavolo che partecipa al campionato nazionale di categoria, girone E. Dopo il successo interno con Rimini, i carraresi si impingono anche fuori casa, con un 3-5 all’ombra del monte Titano. Per i gialloazzurri tre punti sono firmati da Akos Kishegyi (0-3, 0-3, 0-3) e due Edoardo Cremente (3-1, 0-3, 2-3); a secco Emanuele Falchi (3-2, 3-0). Gli ospiti soffrono all’inizio, per tre volte vanno in svantaggio ma recuperano sempre, per poi imporsi con un finale in crescendo, vincendo le ultime tre partite. La classifica: Prato, Apuania Carrara e Modena 4; San Marino e Firenze 2; Cascina, Lucca e Rimini 0.
Soddisfazione è espressa dalla società: "Siamo molto contenti, la squadra ha disputato un ottimo incontro senza sbavature e i nostri sono stati bravi ad imporsi contro la forte squadra del Monte Titano, una formazione che durante il corso del campionato si toglierà molte soddisfazioni – dice Alessandro Merciadri, responsabile al seguito – un plauso particolare va a Kishegyi e a Cremente che con i loro punti hanno risolto l’incontro. Spiace invece per la prima partita di Falchi (nella foto) che poteva facilitare la vittoria. Il campionato è lungo e dovremo prestare attenzione ad ogni singolo incontro".
Prossimo impegno, sabato tra le mura amiche (ore 13,45) contro Lucca.
ma.mu.
