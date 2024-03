Tennistavolo In Serie A1 campionato sospeso. Gli atleti dell’Apuania a caccia di un pass per le Olimpiadi

Tutte rinviate le partite della quarta giornata di ritorno del campionato nazionale di A1 di Tennistavolo, in calendario in questo fine settimana. La modifica del programma si è resa necessaria per gli impegni internazionali di molti giocatori impegnati nelle fasi di qualificazione per le prossime Olimpiadi di Parigi, ciascuno per conto della propria squadra nazionale. In casa gialloazzurra gli interessati sono Mihai Bobocica (Italia), Lubomir Pistej (Slovacchia), Andrej Gacina (Croazia) e Tomislav Pucar (Croazia). In calendario oggi tra le mura amiche, l’Apuania quindi non incontrerà il Prato e tutte le squadre torneranno ai tavoli solo dopo Pasqua. Così i carraresi si godono il primato in classifica, mai messo in discussione da inizio stagione.

I gialloazzuri guardano a questa sosta dall’alto della vetta dove troneggiano con 14 punti (sei incontri vinti, due pareggiati e uno perso), seguiti dal Messina (gli avversari di cartello delle ultime stagioni, le cui strade si sono sempre incrociate per scudetti, coppe Italia e Supercoppe) che di punti ne ha 11, ma che ha anche un incontro in meno.

Nella foto, la squadra di Serie A1 dell’Apuania

ma.mu.