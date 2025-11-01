Tennistavolo In Serie A1 c’è voglia di riscatto. L’Apuania lancia la sfida al Servigliano Fermo

Terza giornata di campionato per la squadra di A1 della Apuania Tennsitavolo che questo pomeriggio (palazzetto di Avenza, ore 18,30) ospita i marchigiani del Servigliano Fermo. Dopo il passo falso casalingo della scorsa settimana contro i mantovani della Bagnolese, la squadra del presidente Guglielmo Bellotti e del ds Claudio Volpi è a caccia di un pronto riscatto anche per non perdere contatto con la testa della classifica dove il Sassari, campione d’Italia in carica, è già in fuga.

Sulla carta l’impegno dei gialloazzurri non dovrebbe essere complicato: dopo due giornate il Servigliano è l’unica squadra rimasta ancora al palo, ma i carraresi (Matteo Mutti, Victor Brodd, Jon Sebastian Persson, Francisco Sanchi, Ibrahima Diaw) devono ancora trovare una loro identità.

La classifica: Tennistavolo Sassari 9; Messina e Bagnolese Mantova 5; Muravera Cagliari 3; Marcozzi Cagliari e Apuania Carrara 2; Nulvi Sassari 1; Servigliano Fermo 0 (Sassari e Muravera Cagliari 1 partita in più). "Sapevo che con la Bagnolese non sarebbe stata facile, ma ho fiducia che ci possa essere una pronta e positiva reazione" dice Bellotti.

ma.mu.