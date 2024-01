Tennistavolo, in serie a1 inizia con una batosta il girone di ritorno per l’apuania del ds claudio volpi. "E’ andato tutto storto contro la Bagnolese in una giornata con tante assenze»

Inizia nel modo peggiore il girone di ritorno dell’Apuania Tennistavolo nel campionato di A1. In terra mantovana i carraresi sono superati a sorpresa per 4-1 dalla matricola Bagnolese e oltre all’incontro perdono anche un’imbattibilità che non solo resisteva da inizio campionato, ma che risaliva al maggio 2022. I carraresi arrivano in riva al Mincio con una formazione di emergenza: assenza programmata per Pucar e Gacina, mentre Soderlund non ha trovato voli disponibili e Puppo si è ammalato all’ultimo momento.

Il primo ad andare al tavolo è Matteo Petriccioli che esordisce nella A1 di questa stagione, ma il giovane atleta del vivaio carrarese è superato da Francisco Sanchi con un secco 3-0 (11-3, 11-9, 11-4). Nella seconda partita Mihai Bobocica parte bene contro Jordy Piccolin, vince il primo set ma poi cede ed è superato 3-1 (4-11, 11-9, 11-9, 11-8). Sul 2-0 la partita è tutta in salita e neppure Lubomir Pistej riesce a raddrizzare una situazione che si fa sempre più difficile. E con Andrei Istrate che batte 3-2 (13-11, 7-11, 12-14, 11-4, 11-9) un Pistej fuori forma, i lombardi volano sul 3-0. Sfumato il successo, Carrara può ancora puntare al pareggio e con Bobocica che batte Sanchi 1-3 (10-12, 9-11, 11-5, 4-11) sembra possibile, ma poi arriva il punto di Daniele Pinto che liquida Petriccioli con un altro 3-0 (11-5, 11-7, 11-3) che chiude le ostilità.

"Purtroppo è andato tutto male e in una giornata con tante assenze, abbiamo giocato con Bobocica e Pistej fuori forma – dice il ds Claudio Volpi –. Restiamo in testa ma l’importante è essere pronti per le prossime partite, a cominciare da quella con Messina che è ancora dietro di noi".

La classifica: Apuania Carrara 11 punti; Messina 10; Cagliari 9; Norbello Oristano 7; Bagnolese Mantova 5; Prato e Napoli 2. (Prato una partita in meno).

ma.mu.