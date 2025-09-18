Tennistavolo, In serie A1 rinnovata la rosa. L’Apuania presenta la squadra. Presson e Diaw gli ultimi arrivi

Sono cinque i giocatori che compongono la fomazione di A1 della Apuania Tennistavolo che per il 17° anno consecutivo parteciperà al massimo campionato nazionale. La società del presidente Guglielmo Bellotti e del ds Claudio Volpi ha sciolto la riserva e ha ufficializzato i giocatori che affiancheranno i già annunciati Matteo Mutti, Francisco Sanchi e Sven Erik Brodd. Si tratta dello svedese Jon Sebastian Persson e del francese Ibrahima Diaw.

Classe 1986, Persson ha giocato per molti anni nella sua nazione dove per due tre volte ha vinto il campionato di doppio e una volta di singolo. Nel 2023 è stato campione europeo a squadre, ha indossato la maglia della sua nazionale fino a due anni fa, mentre nelle ultime cinque stagioni ha giocato in Francia dove ha vinto anche un titolo. Classe 1992, nato a Parigi ma di origini senegalesi e con doppio passaporto, Diaw ha vinto un titolo di doppio e a livello di club due titoli svedesi di Pingisligan. Lo scorso anno ha giocato in Spagna.

La formazione gialloazzurra è così composta dagli italiani Matteo Mutti e Francisco Sanchi (di origini argentine), dagli svedesi Sven Erik Brodd e Jon Sebastian Persson e dal francese Ibrahima Diaw.

"Rispetto all’anno scorso abbiamo portato qualche cambiamento con gli stranieri – dice il presidente Guglielmo Bellotti - tuttavia abbiamo molta fiducia in Mutti, che a nostro avviso deve ancora esprimere il suo miglior tennistavolo, mentre Sanchi sta maturando velocemente e sarà un duro ostacolo per tutti".

ma.mu.