Tennistavolo In Serie A1 sconfitta di misura. L’Apuania stecca contro la Bagnolese

Caduta interna per l’Apuania Tennistavolo che al palazzetto di Avenza, nell’esordio stagionale casalingo, è superata 1-3 dai mantovani della Bagnolese, nella gara valida per la seconda giornata del campionato nazionale di A1. Il colpaccio dei lombardi è firmato dagli ex di turno, il rumeno naturalizzato italiano Mihai Bobocica e lo svedese Hampus Soderlund. Arbitro Stefano Palagi, per i gialloazzurri del ds Claudio Volpi l’incontro si mette subito in salita con Bobocica che, opposto allo svedese di Carrara Jon Persson vola sullo 0-2 per poi vincere la partita per 1-3 (8-11, 4-11, 11-4, 10-12), mantenendo così la sua imbattibilità stagionale.

Niente da fare anche per il francesce originario del Senegal Ibrahima Diaw che, contro Soderlund, impatta sul parziale di 1-1 prima di cedere 1-3 (9-11, 11-8, 9-11, 8-11). Sullo 0-2 l’incontro non è ancora perso ma tutto diventa più complicato. L’altro ex di turno (sponda Carrara), l’italo argentino Francisco Sanchi, tiene a galla i suoi riuscendo a vincere la resistenza di Tommaso Giovannetti per 3-2 (11-8, 9-11, 9-11, 12-10, 11-5).

La sfida è ancora aperta e nella quarta partita, un derby tutto svedese, Jon Persson prova a fare lo sgambetto al connazionale Soderlund. Il gialloazzurro parte bene e si porta sul 2-0 ma il ritorno dell’avversario, mai domo, ribalta la situazione al tavolo e Suderlund si impone 2-3 (11-8, 12-10, 9-11, 5-11, 9-11) regalando ai suoi un successo che in base al nuovo regolamento (3 punti in caso di successo per 3-0 o 3-1; 2 in caso di successo per 3-2 con 1 punto anche alla squadra perdente), vale 3 punti mentre l’Apuania resta a bocca asciutta.

La classifica: Tennistavolo Sassari 6; Messina e Bagnolese Mantova 5; Muravera Cagliari 3; Marcozzi Cagliari e Apuania Carrara 2; Nulvi Sassari 1; Servigliano Fermo 0.