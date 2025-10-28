Acquista il giornale
  Tennistavolo In Serie A1 sconfitta di misura. L'Apuania stecca contro la Bagnolese

Tennistavolo In Serie A1 sconfitta di misura. L’Apuania stecca contro la Bagnolese

di MAURIZIO MUNDA
28 ottobre 2025
Caduta interna per l’Apuania Tennistavolo che al palazzetto di Avenza, nell’esordio stagionale casalingo, è superata 1-3 dai mantovani della Bagnolese, nella gara valida per la seconda giornata del campionato nazionale di A1. Il colpaccio dei lombardi è firmato dagli ex di turno, il rumeno naturalizzato italiano Mihai Bobocica e lo svedese Hampus Soderlund. Arbitro Stefano Palagi, per i gialloazzurri del ds Claudio Volpi l’incontro si mette subito in salita con Bobocica che, opposto allo svedese di Carrara Jon Persson vola sullo 0-2 per poi vincere la partita per 1-3 (8-11, 4-11, 11-4, 10-12), mantenendo così la sua imbattibilità stagionale.

Niente da fare anche per il francesce originario del Senegal Ibrahima Diaw che, contro Soderlund, impatta sul parziale di 1-1 prima di cedere 1-3 (9-11, 11-8, 9-11, 8-11). Sullo 0-2 l’incontro non è ancora perso ma tutto diventa più complicato. L’altro ex di turno (sponda Carrara), l’italo argentino Francisco Sanchi, tiene a galla i suoi riuscendo a vincere la resistenza di Tommaso Giovannetti per 3-2 (11-8, 9-11, 9-11, 12-10, 11-5).

La sfida è ancora aperta e nella quarta partita, un derby tutto svedese, Jon Persson prova a fare lo sgambetto al connazionale Soderlund. Il gialloazzurro parte bene e si porta sul 2-0 ma il ritorno dell’avversario, mai domo, ribalta la situazione al tavolo e Suderlund si impone 2-3 (11-8, 12-10, 9-11, 5-11, 9-11) regalando ai suoi un successo che in base al nuovo regolamento (3 punti in caso di successo per 3-0 o 3-1; 2 in caso di successo per 3-2 con 1 punto anche alla squadra perdente), vale 3 punti mentre l’Apuania resta a bocca asciutta.

La classifica: Tennistavolo Sassari 6; Messina e Bagnolese Mantova 5; Muravera Cagliari 3; Marcozzi Cagliari e Apuania Carrara 2; Nulvi Sassari 1; Servigliano Fermo 0.

