Tennistavolo In Serie A2 femminile. La capolista Apuania conquista a Senigallia una vittoria e un pari

Una vittoria, un pareggio e ancora la testa della classifica, seppure in condominio. E’ il risultato della quarta e quinta giornata della squadra femminile di A2 della Apuania Tennistavolo, che si sono giocate nel secondo concentramento di Senigallia, nell’anconitano. Nella prima partita le carraresi si impongono 1-4 con due punti ciascuno per Timea Csilla Peternan Varga (0-3, 0-3) e Krisztina Nagy (0-3, 0-3); nessun punto per Matilde Bellatalla (3-0). Pareggio per 3-3 contro il Genova con un punto ciascuno firmato da Timea Csilla Peternan Varga (3-0), Krisztina Nagy (3-0, 1-3) e Pamela Bellari (0-3, 3-0); nessun punto per Matilde Bellatalla (0-3). Oltre alla testa della classifica, con questi tre punti le gialloazzurre mantengono anche l’imbattibilità (quattro incontri, due vittorie, due pareggi, nessuna sconfitta).

La classifica: Cagliari, Apuania Carrara e Prato 6 punti; Genova 3; Jesi (Ancona) 2; Senigallia 0. Prossimo impegno, il concentramento in programma il 17 dicembre a Prato con le carraresi in cerca di una salvezza tranquilla.