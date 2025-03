Tennistavolo, IN SERIE C1 LE SQUADRE DEL PATRON BELLOTTI DETTANO LEGGE. L’Apuania “A” travolge il Cascina e conquista con tre turni d’anticipo la promozione

Arriva con tre giornate di anticipo la promozione matematica in B2 della formazione A della Apuania Tennistavolo che corona una stagione brillante (al momento sono 11 gli incontri vinti e uno solo perso). Nella quarta giornata di ritorno del campionato nazionale di C1, girone I, i carraresi vincono 1-5 a Cascina contro il Phisys con due punti di Miguel Soto Molina (0-3, 0-3), uno di Lorenzo Cammarano (3-1, 0-3), uno di Emanuele Falchi (0-3) e uno di Daniele Di Leva (0-3). Con questo successo l’Apuania A sale a quota 22 e stacca il biglietto per la categoria superiore. Vince anche la formazione B che si impone 1-5 a Livorno e resta in seconda posizione. Per i gialloazzurri due punti sono di Krizstina Nagy (1-3, 0-3) e due di Salvador Reque (1-3, 1-3), uno di Luca Della Rosa (1-3), nessun punto per Stefano Di Rienzo (3-0).

Soddisfazione è espressa dal presidente Guglielmo Bellotti che vede le due squadre gialloazzurre dettare legge nel girone, al primo e al secondo posto: "la squadra A ha disputato un ottimo incontro senza sbavature, la squadra B è stata capace di vincere con Livorno compiendo un grosso passo avanti in classifica".

Dopo la quarta giornata di ritorno la classifica vede Apuania Carrara A 22; Apuania Carrara B 16; Livorno 14; Phisis Cascina 12; Lucca 10; Pulcini Cascina e Pisa 6; La Spezia 4. La formula del campionato prevede la promozione in B2 per la prima classificata, mentre le ultime due retrocedono in C1.

ma.mu.