Tennistavolo In Serie D2 svanisce il sogno promozione. Apuania, inizio di stagione alla grande. L’avventura s’interrompe ai playoff

Un secondo posto nella prima fase, l’accesso ai playoff dove però svanisce ogni possibilità di promozione. Non è finita nel modo migliore, la stagione della squadra della D2 della Apuania Tennistavolo che ha partecipato al campionato regionale di categoria, girone A. Dopo 12 giornate, i gialloazzurri hanno chiuso al secondo posto, a soli 2 punti dai primi classificati, i pisani del Cascina A, che hanno conquistato la promozione diretta in D1. Nei 12 incontri disputati, i carraresi hanno ottenuto 10 vittorie e 2 sconfitte (entrambe per 3-4 contro il Cascina A), 59 le partite vinte e 25 quelle perse, 195 i set vinti e 111 quelli persi.

Poi l’avventura nei playoff con il concentramento disputato tra le mura amiche di Avenza, dove però l’Apuania è sconfitta 1-6 nella prima partita con Lucca A e 3-4 dal Ciatt Firenze C, restando a 0 punti nella miniclassifica della poule promozione. Principali protagonisti del campionato sono stati Matteo Garbini (25 partite, 17 vittorie, 8 sconfitte), Paolo Botti (15 partite, 9 vittorie, 6 sconfitte), Mario Bencini (13 partite, 6 vittorie, 7 sconfitte), Guglielmo Bellotti (12 partite, 11 vittorie, 1 sconfitta). In squadra anche Pietro Gervastri, Arianna Ussi e Massimo Petriccioli.

ma.mu.