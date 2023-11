Tennistavolo. Maior, quanto vinci. Cerè davanti a tutti

La Maior fa incetta di medaglie con i giovani nel torneo di San Felice sul Panaro (Modena). Cloe Cerè domina il torneo under 19 femminile, mentre Alessandro Binucci e Denis Guastadini conquistano un prezioso secondo posto nei tornei under 13 e under 15 maschili. Buone prestazioni da parte di Riccardo Salicetti, Federico Carboni, Matteo Mastrovalerio e Nicola Pasat. Grande prestazione di Alessandro Maida, figlio del presidente della Maior, e della ex campionessa Agafia Matache, terzo tra gli esordienti promozionale che dimostra stile e capacità pongiste elevate.