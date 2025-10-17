Tennistavolo. Male i team nazionali. Regionali bene a metà

Per il Tennistavolo Lucca non è arrivata la vittoria in questo inizio di stagione nelle categorie nazionali. Nel girone "B" di serie "A2" la prima partita casalinga non ha regalato la gioia del successo contro i siciliani dell’Ausonia Enna. I rossoneri sono usciti sconfitti per 1-4, con l’unico punto messo a segno da Ghosh. Non è andata meglio, nel girone "E" di "B2" e nel girone "I" della "C1". I ragazzi lucchesi, in casa, hanno perso, rispettivamente, 2-5 contro il Tennistavolo Firenze e il Ciatt Firenze 1996.

Risultati a corrente alternata anche per le serie regionali, dove sono arrivate due sconfitte e cinque vittorie. Battuta d’arresto per il team del girone "A" di "C2" e per quello del girone "B" di "C1". Nel primo caso la formazione rossonera ha perso 2-5 contro l’Apuania Carrara e con lo stesso risultato anche contro i Pulcini Cascina "C". Ottima prestazione e vittoria, invece, per la "D1"-"A" che ha battuto 5-2 il Pulcini Cascina "A", grazie a due punti di Ercolini e ad un punto ciascuno di Marchesini, Riccomi e Maggio.

Successi anche per tutte e quattro le squadre della serie "D2". Nel girone "B" la formazione "A" (foto) vince contro il Dlf Pisa per 5-2; nel girone "C" i rossoneri superano 6-1 la Polisportiva Casa Culturale "B", mentre i compagni di girone del team "C" superano (sempre per 6-1) i Pulcini Cascina. Vittoria di misura anche nel girone "D", con i rossoneri che battono il Ciatt Firenze "A" con il risultato di 4-3.

La stagione per le varie squadre del Tennistavolo Lucca che militano nei vari campionati è ancora lunga e, sicuramente, ci saranno ancora aspetti da migliorare ed altri da confermare.

Alessia Lombardi