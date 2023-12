Tennistavolo. Malpighi, è un ottimo argento

Fine settimana dedicato ai tornei individuali, prima dell’ultimo turno di andata dei campionati a squadre con la Zerosystem che vuole chiudere in testa al giro di boa. Per gli atleti modenesi, per la verità, poca gloria nelle varie competizioni. Il risultato migliore lo ha centrato il villadoriano Under 21 Matteo Malpighi, che all’Open Nazionale Over 4000 di San Felice sul Panaro ha ottenuto un buon argento, sconfitto solo il finale dal vincitore, il bolognese Under 15 Guastadini.

Nella medesima competizione, William Maugeri, Stefano Baldini e Corradi Michele, superato il proprio girone, si sono poi fermati al secondo turno del tabellone finale. Non è andata così bene nella gara Over 1000, dove lo stesso Matteo Malpighi non è andato oltre il primo turno della fase finale, così come Andrea Bertelli; poco meglio Francesco Cammarano, battuto al secondo turno.

Infine, risultati poco brillanti nella competizione più importante, il torneo di seconda categoria tenutosi a Biella, dove sia Daniele Rossi che Lorenzo Ragni non hanno superato i rispettivi gironi di qualificazione.

Il prossimo fine settimana, l’ultima giornata di andata dei campionati a squadre regalerà agli appassionati sfide da non perdere, come il doppio derby stracittadino tra Villa D’Oro e Cdr Taccini (sicuramente quello più affascinante di tutti), che si disputerà sia in Serie B2 che in serie C2, in entrambi i casi, match con esiti decisamente incerti e da seguire dunque fino all’ultimo colpo.