Tennistavolo Nei campionato minori di B1, B2 e C1. Apuania inarrestabile. Difesa l’imbattibilità con un tris di vittorie

Tre successi per le tre squadre della Apuania Carrara impegnate nella terza giornata di andata dei campionati nazionali minori di B1, B2 e C1. Tre successi che vogliono dire ancora imbattibilità e vetta nelle rispettive classifiche.

Serie B1 – Successo esterno in casa del Prato con un netto 1-5: due punti sono firmati da Enrico Puppo (1-3, 2-3), due da Lorenzo Ragni (0-3, 0-3) e uno da Benas Skirmantas (3-1, 2-3). In classifica l’Apuania è in testa a punteggio pieno a quota 6, con Reggio Emilia e Camerino (Macerata), seguono Lucca 4; Prato 2; Poviglio (Reggio Emilia), Montemarciano (Ancona) e Cacina (Pisa) 0.

Serie B2 – Largo successo carrarese, questa volta casalingo, per 5-1 contro gli Alfieri Romagna di Forlì. Per l’Apuania due punti sono di Matteo Petriccioli (3-0, 3-0), due di Luca Della Rosa (3-2, 3-0), uno di Edoardo Cremente (3-1, 0-3). La classifica: Modena e Apuania Carrara 6 punti; Città dei Ragazzi Modena, Prato, Victoria Genova e Alfieri Romagna Forlì 2; La Spezia 0.

Serie C1 – Apuania corsara a Sesto Fiorentino dove si impone 2-5, con tre punti di Miguel Soto Molina (0-3, 0-3, 1-3), uno di Lorenzo Cammarano (1-3, 3-1) e uno di Daniele Di Leva (nella foto, 3-1, 2-3). La classifica: Prato B e Apuania Carrara 6 punti; Firenze e Sestese B 4; Cascina e Prato A 2; Sestese A e Pistoia 0.

ma.mu.