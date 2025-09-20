Tennistavolo: oggi decolla la Serie A1. L’Apuania lancia la sfida al Santa Tecla Nulvi. Il nuovo regolamento non piace a Bellotti

Debutta oggi (palazzetto di Avenza, ore 17,30) la squadra di A1 della Apuania Tennistavolo. Per il 17° anno consecutivo i gialloazzurri del presidente Guglielmo Bellotti e del ds Claudio Volpi, partecipano al massimo campionato nazionale, in una stagione che per il sodalizio carraese è la 57ª (erano nati nel 1968). Dall’altra parte del tavolo l’Apuania trova i neo promossi sassaresi del Santa Tecla Nulvi. I sardi si presentano con gli italiani Costantino Cappuccio e Mattias Mongiusti, gli stranieri Tomas Koldas, Peter Pedotov e Nicolas Burgos. Carrara schiera l’italiano Matteo Mutti, gli svedesi Victor Brodd e Jon Sebastian Persson, l’italo argentino Francisco Sanchi e il francese Ibrahima Diaw.

Completano il girone unico di A1 i mantovani del Bagnolo, Messina, i maceratesi del Servigliano, Sassari, il TT Cagliari e ancora i cagliaritani del Muravera. La formula prevede le semifinali playoff per le prime quattro squadre classificate. Le due vincenti giocheranno la finale scudetto, mentre la settima e l’ottava retrocederanno direttamente. In casa Apuania c’è qualche preoccupazione per il nuovo regolamento: "Ne abbiamo avuto notizia solo a luglio – dice Bellotti –. Ogni incontro prevederà cinque singolari con punteggi differenziati: in caso di vittoria per 3-0 o 3-1 si prenderanno tre punti; in caso di successo per 3-2 due punti andranno ai vincenti e uno ai perdenti. Una formula che a nostro avviso penalizza i giocatori italiani".

ma.mu.