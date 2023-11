Tennistavolo. Pietro Andreoli sale sul podio. Il torneo di Terni parla ferrarese

Ancora un bel risultato, per Pietro Andreoli, sul palcoscenico del tennistavolo italiano. Il forte under 13 della Giara Assicurazioni, infatti, ha centrato un altro importante podio, chiudendo al secondo posto, nel tabellone relativo alla sua fascia di età, il torneo nazionale giovanile disputato a Terni nello scorso fine settimana.

Andreoli, testa di serie numero uno della sua categoria in virtù di una classifica individuale in continuo miglioramento e che lo pone già al n. 435 italiano assoluto (posizione che lo porta a essere, per quotazione, il terzo giocatore della provincia di Ferrara dopo Curarati e Gallerani), ha compiuto un percorso netto – e senza set persi – fino ai quarti di finale, vincendo senza problemi le gare del girone iniziale e superando per 3-0 il biellese Noureldin nei quarti. La vittoria più difficile – ma anche più bella – è giunta in semifinale, quando il giovane estense ha saputo rimontare due frazioni al pratese Campagna, altro giocatore in rapida ascesa, aggiudicandosi terzo, quarto e quinto set sempre al fotofinish (12-10, 13-11, 11-9), mostrando una gran dose di carattere e di solidità nei punti importanti.

In finale, poi, Andreoli si è arreso solo alla bella, e dopo essere stato avanti per due set a uno, contro il quotato vigevanese Deleraico.

Subito dopo, l’under 13 estense ha partecipato anche alla prova per under 17, nella quale, su un lotto di quasi ottanta partecipanti, è giunto negli ottavi di finale.

Anche in questo caso, nonostante il non trascurabile divario di età rispetto a buona parte degli avversari, Andreoli ha superato agevolmente la prima fase, per poi battere il trentino Franzoi per 3-1 nel tabellone a eliminazione diretta prima di cedere per 1-3 al forte trevigiano Zorzit, di lui meglio piazzato nella classifica nazionale. Nel prossimo week-end le “racchette” della Giara Assicurazioni torneranno in campo per disputare il secondo torneo regionale individuale di qualificazione ai campionati italiani: i giocatori di quarta categoria saranno impegnati a Cadelbosco, quelli di quinta e di sesta giocheranno a San Felice sul Panaro.