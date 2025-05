Tennistavolo Reggio Emilia: Stagione di Successi e Nuovi Obiettivi per il Futuro

Tempo di bilanci per il Tennistavolo Reggio Emilia, che ha chiuso la stagione sfiorando il ritorno nella massima serie. "Siamo partiti con l’intenzione di fare il meglio possibile in Serie A2, valorizzando un giovane come Jacopo Cipriano, ora numero 10 del ranking assoluto, che ora salutiamo dato che andrà in A1" spiega il presidente Paolo Munarini. "Nei nostri obiettivi non c’era la promozione, ma ci siamo ritrovati in piena lotta col Nulvi a causa dell’infortunio di un loro giocatore e abbiamo combattuto fino alla fine: il secondo posto, comunque, è un bellissimo risultato".

Il patron si sofferma poi sulle altre squadre: "In B1 abbiamo centrato il terzo posto, valorizzando i giovani Filippo Corniani e Matteo Pecchi, affiancati dai più esperti Wenyu Liu e Vincenzo Sanzio; un finale importante ci ha regalato invece la salvezza in C1".

Il futuro è roseo: "Nella prossima stagione confermeremo i programmi e avremo due formazioni in più per un totale di nove: partendo dal basso, avremo due D3, una D2, una D1, una C1, una B1, un’A2, una B master e una C femminile. La nostra attività si svolgerà sempre nella palestra di Villa Bagno e abbiamo circa 60 tesserati, con un trend in crescita" conclude Munarini.