Tennistavolo. Rettighieri d’argento al Torneo Giovanile

Durante la consueta pausa delle festività che ha interessato i campionati a squadre, non sono mancate le gare individuali del tennistavolo, con qualche buon risultato per i modenesi. In particolare al Torneo Giovanile tenutosi presso il centro regionale federale di San Felice Sul Panaro, il villadoriano Under 15 Lorenzo Rettighieri, ha conquistato l’argento nella gara più importante di giornata, la Top 1, battuto soltanto in finale dal parmense Sernesi, che rientrava però addirittura nella fascia Under 21. Seconda piazza anche per il giovanissimo Cristian Ragni della Cdr: il figlio d’arte, classe Under 11, si è dovuto arrendere nella finalissima del Top 3 all’atleta ucraina Under 17 Ashyrova Yelizaveta. Nel Top 2, infine, soltanto un quinto posto per la rossonera della Villa d’oro Elena Ferretti.