Tennistavolo. Risultati di spicco per Curarati e Andreoli

Anche il 2024, per la Giara Assicurazioni Tennistavolo, è iniziato con risultati di rilievo, firmati principalmente dal veterano Sergio Curarati e dal giovane Pietro Andreoli. In serie C1, nell’ultimo fine settimana, la squadra “A” societaria ha battuto in casa i parmensi del San Polo nel recupero della penultima giornata di andata. 5-2 il risultato finale, con i ferraresi a segno proprio con capitan Curarati, Andreoli e D’Amore, in un match rimasto in bilico fino al 2-2 solo per l’ottima prova, sul fronte ospite, del temibile Fava. La Giara Assicurazioni, con questo successo, raggiunge il secondo posto nel durissimo girone E, piazzamento condiviso con Modena e Sarmeola a quattro punti dalla capolista Cortemaggiore. L’altra formazione di C1 del Tennistavolo Ferrara, in attesa di riprendere con il girone di ritorno nel prossimo week-end, è invece al comando del girone H.

Nei primi impegni agonistici del nuovo anno, inoltre, i rappresentanti della Giara Assicurazioni si sono distinti anche fra gare giovanili e gare master. Nel torneo giovanile di Terni ancora Pietro Andreoli ha conquistato il podio nel gruppo A della prova per under 13, vincendo a mani basse il suo girone di prima fase, superando successivamente Franzoni (3-1) e cedendo in semifinale al quinto set contro il mantovano Graur al termine di una stupenda partita. Nella gara principale riservata agli under 15, a seguire, il giovane attaccante estense, dopo un brillante girone caratterizzato da un’onorevole sconfitta con il quotato Famà (seconda categoria) e in una bella vittoria (3-2) contro Deleraico, che di recente l’aveva battuto in due occasioni, si è arreso nei quarti al fuori categoria Trevisan, già numero 35 assoluto d’Italia. A Padova, poi, si è giocato anche il primo concentramento della serie A2 Master, con i veterani ferraresi che si sono fatti onore compiendo un passo importante verso la salvezza, obiettivo non trascurabile in un campionato che di anno in anno sta diventando sempre più difficile. La Giara Assicurazioni ha ceduto per 3-2 al forte Firenze nonostante l’impresa in singolare di Curarati e nonostante la buona prova del doppio.