Tennistavolo, sconfitta la prima squadra di C1. Giara raggiunta in vetta da Castelmaggiore

Primo posto mantenuto – ora, però, non più in solitudine ma in coabitazione con altre due formazioni – per la prima squadra della Giara Assicurazioni, che nella decima giornata della serie C1 di tennistavolo ha ceduto in casa nello scontro diretto con la Maior Castelmaggiore (2-5), che ora l’ha raggiunta insieme alla Villa d’oro Modena.

La gara ha sostanzialmente confermato il pronostico della vigilia, perché quello bolognese, se al completo, è nettamente il team più forte del girone H e, conseguentemente, il vero favorito per la promozione. La formazione estense ha limitato il passivo grazie ai due punti conquistati da Gallerani e Sani sul giovane Salicetti, che aveva battuto entrambi nel match di andata; prevedibilmente fuori portata, invece, lo spagnolo Salgado e il quotato Casini, che hanno conquistato i cinque successi utili per la vittoria. Molto meglio è andata alla squadra “B” della Giara Assicurazioni, che sempre in C1 – ma nel girone E – ha espugnato Sarmeola per 5-2 grazie alla prima tripletta stagionale del sempre efficace Curarati e ai due punti del giovane Andreoli (nella foto). Grazie a questo successo, che riscatta la bruciante sconfitta interna dell’andata, la formazione estense mantiene il

secondo posto in classifica in compagnia di Modena e a sei punti dalla capolista Cortemaggiore, praticamente già sicura, ormai, del salto in B2.

In serie D1 tutto facile per la squadra “C” della Giara Assicurazioni, che si è imposta senza

problemi sul campo del fanalino Sermide per 5-1 con doppiette di Blasi e di capitan Mugellini e un punto di Tumiati. Per la salvezza non è ancora fatta, ma con quattro punti da difendere (ad altrettante gare dalla fine) sulle due formazioni che condividono il penultimo posto si può senz’altro prevedere che per raggiungere il traguardo, ormai,

manchi abbastanza poco.

Vittoria importante anche in serie D2, dove la squadra “D” societaria, penultima in classifica, sta tentando la rimonta a effetto per mantenere la categoria, con le speranze ancora vive ma appese a un filo. Gli estensi hanno battuto in casa per 5-2 il Nettuno Cibix, con due punti di Davi e tripletta di Andreoli.