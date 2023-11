Tennistavolo Serie A1. Apuania, bella vittoria a Cagliari nell’anticipo firmato Pucar e Bobocica

Riprende con un successo esterno sul difficile tavolo di Cagliari, il cammino della squadra di A1 della Apuania Tennistavolo nel massimo campionato nazionale. Nell’anticipo della sesta giornata, i giallozzurri si impongono 1-4 sul Marcozzi al termine di un incontro molto combattuto, con un avvio equilibrato, con i padroni di casa mai arrendevoli, ma con gli ospiti che hanno gestito bene il vantaggio conquistato. Il primo ad andare al tavolo è Tomislav Pucar che placa Jorge Moises Campos Valdes con uno 0-3 (5-11, 10-12, 6-11) dopo un secondo set molto tirato. Gli isolani recuperano subito lo svantaggio con Shiyu Sun che supera la resistenza di un mai domo Andrea Puppo con un altro 3-0 (13-11, 11-8, 11-8) molto combattuto. Sull’uno pari l’Apuania non concede più nulla: la terza partita è firmata da Mihai Bobocica (nella foto) che con poca difficoltà supera Federico Vallino Costassa per 0-3 (1-11, 7-11, 5-11). Sull’1-2 l’incontro si mette in discesa e il terzo punto per Carrara arriva da Tomislav Pucar che soffre, ma piega la resistenza di Shiyu Sun in rimonta per 1-3 (11-9, 10-12, 9-11, 6-11). Il quarto e definitivo punto dell’Apuania è firmato da MIhai Bobocica che riesce ad avere la meglio su Jorge Moises Campos Valdes per 2-3 (4-11, 11-9, 6-11, 15-13, 8-11). In classifica Carrara sale a +3 sulle inseguitrici Cagliari e Messina.

ma.mu.