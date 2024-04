Tennistavolo serie A1. Ko del Prato, ma la classifica regge

Nella terzultima gara della serie A1 la Bagnolese si è imposta per 4-1 sul campo del Circolo Prato 2010. Per fortuna dei pratesi Napoli ha perso a Messina e il Circolo Prato 2010 mantiene il vantaggio di 2 punti nella bassa classifica. Nella prima partita grande battaglia e vittoria di Alessandro Baciocchi, che ha recuperato per due volte un set di svantaggio a Francisco Sanchi e alla "bella" si è imposto per 3-2. Jordy Piccolin ha ceduto a Csaba Kun (come allenatore-giocatore) il primo set di misura, ma nei tre successivi ha dominato regalando il pari alla Bagnolese. Nel terzo singolare Daniele Pinto si è imposto al quinto set contro Taras Merzlikin (3-2). Baciocchi ha provato a dare un seguito alla prima vittoria, partendo bene contro Piccolin, ma poi ha dovuto cedere il passo perdendo 3-1. Non sono mancati capovolgimenti di fronte neppure fra Sanchi e Merzlikin: la gara si è decisa al quinto set, con la vittoria di Sanchi. Ora, il Circolo Prato 2010 sarà impegnato venerdì alle 18 a Messina.

L.M.