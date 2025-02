Tennistavolo Serie C femminile. La Villa d’Oro a punteggio pieno. Ferretti non perde un incontro

Lo scorso fine settimana, presso il centro federale di San Felice Sul Panaro nel nuovo hub sportivo del comune, si sono completati i gironi regionali di serie C femminile di tennistavolo con ottimi risultati per le giocatrici della Villa d’Oro che hanno chiuso al primo posto in classifica e a punteggio pieno questa prima fase delle qualificazioni.

Sono scese in campo le due Under 19 rossonere, ovvero Elena Ferretti (foto) ed Elena Gabbi, che hanno superato per 4-1 la Fortitudo Bologna e per 5-0 il Lugo di Romagna.

La Ferretti, in particolare, ha chiuso questo primo ciclo di gare senza perdere neppure un incontro, mostrando una condizione davvero superlativa. Alla luce di questi risultati, le modenesi hanno potuto accedere alla fase dei play off regionali, con buone possibilità di giocarsi l’accesso alla serie B nazionale a squadre femminile per la prossima stagione, il che rappresenterebbe un traguardo che mancava in casa rossonera da oltre un decennio.