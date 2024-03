Tennistavolo. Tris di vittorie nell’ultimo weekend per la Giara

Tris di vittorie, per la Giara Assicurazioni, nell’undicesima giornata dei campionati a squadre di tennistavolo. In serie C1, però, il bilancio è stato positivo a metà: se nel girone E, infatti, la formazione “B” societaria ha inflitto un secco 5-2 casalingo al temibile San Pancrazio Verona, nel girone H la squadra “A” ha perso al fotofinish sul campo della Fortitudo Bologna (5-4), cedendo anche il primato in classifica. Nella vittoria interna contro gli scaligeri è stata decisiva la coppia formata da capitan Curarati e dal giovane Pietro Andreoli. Il primo, nell’occasione, ha siglato la seconda tripletta consecutiva dopo quella con Sarmeola, arrivando all’invidiabile score stagionale di 21 successi in 27 singolari, bilancio raggiunto, peraltro, in un girone di livello decisamente elevato.

Andreoli, sempre più lanciato – sul piano individuale – verso la promozione in terza categoria a soli 12 anni, dal canto suo ha siglato due punti in altrettante partite,

rifilando addirittura un 3-0 al numero uno avversario Bersan. Con questo successo la Giara Assicurazioni “B” torna in solitudine al secondo posto. Tanto rammarico, per contro, per la squadra “A” societaria, che si è arresa a Bologna solo al nono match dopo una prova orgogliosa. La gara si annunciava molto difficile già alla vigilia, e tale si è puntualmente rivelata sul campo. All’ottima prova di Sani, a segno sui quotati Zerbini e Roveri, si sono aggiunti i punti di un buon Antonucci e di un Gallerani meno brillante del solito, ma il bottino conquistato non è stato sufficiente per imporsi anche per la tripletta, sul fronte felsineo, del forte Stefanelli. Conseguenza della sconfitta è stato il sorpasso in classifica da parte di Castelmaggiore e Modena, con gli estensi che ora sono terzi.

Scendendo nei campionati di livello regionale, in serie D1 la Giara Assicurazioni “C” ha perso a domicilio (1-5) contro il Castenaso dell’ex Zorzan. Il punto della bandiera è stato ottenuto da Blasi contro l’esperto Gallingani, superato in soli tre set, mentre sono rimasti a secco Mugellini e Tumiati, quest’ultimo, comunque, arrivato a un passo dal superare il numero uno avversario. La squadra ferrarese mantiene quattro punti di margine sulla zona retrocessione a tre giornate dalla fine del campionato.