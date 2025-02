Tennistavolo. Una settimana in chiaroscuro: sei successi e cinque sconfitte per i lucchesi

Nella quarta giornata di ritorno dei campionati a squadre gli atleti lucchesi del Tennistavolo Lucca conquistano sei vittorie e cinque sconfitte.

Ottima affermazione della serie "A2" (girone "B") che, nella palestra casalinga, batte per 4-1 il Muravera; a segno Ragni (2 punti) e il giovane Mankowski (2), che registra la prima doppietta della stagione. Tra le serie nazionali ottimo risultato anche dalla "C1" (girone "I") con Casali (2), Gherardi (2) e Niccoletti (1) che superano 5-3 il Pulcini Cascina. Con lo stesso risultato finale (3-5) i lucchesi della serie "B1" (girone "C") vengono, invece, sconfitti dal Cral Roma.

Nelle serie regionali, le vittorie arrivano dalla serie "C2" (girone"B"), dove Lucca liquida con un netto 5-0 il Pulcini Cascina "D" (due punti per Salani e Madrigali, un punto per Ragghianti); dalla serie "D2"-(girone "B") dove Rossi (2), Chicca (1), Cotrozzi (1) e Chicca-Dianda (1) nel doppio superano Volterra 5-2 e dalle inarrestabili squadre della "D3", girone "A": la formazione "A" non lascia scampo all’ACSI Pisa e rifila un 7-0, con due punti di Quattriglia, Dionisi e Carmassi e un punto nel doppio di Del Greco-Martinucci; quella "B", invece, cede solo un set al Valdera e porta a casa un netto 6-1 (un punto per Casali-Suppo nel doppio, un punto per Casali, Stefani e Suppo nei singolari e due punti per Ercolini).

Sconfitte, invece, la "D1" (girone "A") che cede 1-5 contro il Pulcini Cascina "A"; la "D2" (girone "C") che perde 5-2 contro il Pistoia "A" e le due squadre lucchesi "A" e "C" del girone "C" della "D2" che perdono, rispettivamente, 2-5 contro il Pulcini Cascina e sempre 2-5 contro il Ciatt Prato.

Al. Lomb.