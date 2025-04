Tennistavolo Valdarno. La stagione regolare si chiude con il quarto posto per la squadra di C2

Arezzo, 15 aprile 2025 – Sabato 12 e domenica 13 aprile le tre squadre del Tennistavolo Valdarno hanno disputato le gare dell'ultima giornata dei rispettivi campionati regionali. La formazione di C2 ha giocato una combattutissima partita perdendo 5 a 4 fuori casa contro il CIATT Firenze. Non sono bastati i tre punti di Francesco Martinino e il punto di Olivier Adnot per superare i secondi in classifica del campionato. Nonostante ciò la compagine valdarnese, neopromossa in C2 lo scorso anno, si gode il quarto posto con l'obiettivo di migliorare i risultati nella prossima stagione. Vittoria netta per la D2 che vince a Reggello per 6 a 1 con un punto di Emanuele Chiosi, un punto di Alessandro Chellini e due punti a testa di Andrea Salvi e Antonio Fabbrini. Con questa vittoria la squadra di Vivaldo Nannoni si posiziona con 18 punti al secondo posto a pari merito con la Sestese, purtroppo però non potrà partecipare ai play-off come seconda perché in svantaggio negli scontri diretti.

Infine in D3 sconfitta di misura per 4 a 3 contro il Tennistavolo Firenze. Ecco il commento di Vivaldo Nannoni, tecnico federale e Presidente della Società: "Anche se non ci sono state promozioni, questa stagione ci ha dato buone soddisfazioni, avevamo una squadra neopromossa in C2, una squadra in D2 e una squadra in D3. La C2 è migliorata di partita in partita e se non avesse avuto un calo nella parte centrale del campionato avrebbe ambito ai primi posti. Nel complesso ci sono stati più alti che bassi con i giovani Francesco Martinino e William Deventi e i più esperti Francesco Bagnolesi e Oliver Adnot che hanno dimostrato di saper competere in un campionato difficile e impegnativo. In particolare Martinino ha ottenuto il 60 % delle vittorie dimostrando di saper vincere contro avversari di grande valore. Stesso discorso per la formazione di D2 che ha rischiato di giocarsi la promozione ai Play-off con il giovane Alessandro Chellini (classe 2011), Andrea Salvi (alla sua prima esperienza in D2) e i più esperti Emanuele Chiosi e Antonio Fabbrini.

In particolare Chellini ha ottenuto il 90 % di partite vinte perdendone solo due all'inizio del campionato e mostrando di avere ancora ampi margini di miglioramento. In D3 vorrei citare i tanti che, insieme a Orio Innocenti, hanno fatto esperienza giocando per la prima volta in un campionato provinciale: Walter Manocchio, Mattia Rutilensi, Marco Charles Damià, Claudio Zamponi e i giovanissimi Alex Pesucci (classe 2012) e Maria Chiara Chellini (classe 2014). A prescindere dai risultati ottenuti l'importante era cercare di migliorare sempre di più giocando contro avversari esperti e questo è quello che è accaduto. Infine vorrei ricordare che la stagione non è ancora finita: dal 25 al 30 aprile ci saranno i campionati giovanili a Terni, a giugno si svolgeranno a Riccione i Campionati di 4^, 5^ e 6^ categoria e fino a maggio verranno organizzati vari tornei regionali in quasi ogni fine settimana. Tornei come quello organizzato il 5 e 6 aprile a San Giovanni Valdarno dalla nostra Società che ha avuto grande successo con 250 iscritti provenienti da ben 9 regioni italiane".