Tennistavolo Valdarno. Ottimi risultati nel fine settimana

Arezzo, 27 ottobre 2025 – Fine settimana positivo per il Tennistavolo Valdarno, protagonista nelle partite in trasferta di sabato 25 e domenica 26 ottobre. Le formazioni di C2 e D2 hanno entrambe conquistato importanti successi che consolidano le loro posizioni nelle rispettive classifiche regionali. In C2, la squadra valdarnese ha espugnato Grosseto con un convincente 5-2. Sugli scudi Francesco Martinino, autore di una tripletta di punti, e Oliver Adnot, che ha messo a segno due vittorie personali, contribuendo così in modo decisivo al risultato finale. [the_ad_group id="55"] Stesso punteggio anche per la formazione di D2, impegnata sul difficile campo del CIATT Firenze.

In questo caso, il successo per 5-2 porta la firma di Emanuele Chiosi (due punti), Antonio Fabbrini e Andrea Salvi (un punto ciascuno), oltre alla vittoria nel doppio Chiosi-Fabbrini, determinante per chiudere l’incontro a favore del Valdarno. La classifica sorride dunque a entrambe le squadre: la C2 condivide il primo posto insieme al Libertas Siena, mentre la D2 occupa il secondo gradino del podio, subito dietro al TT Firenze “B”, ma con una partita in meno da disputare. Ora il campionato si ferma per due settimane, lasciando spazio a due importanti appuntamenti: il Torneo regionale di qualificazione di categoria ad Arezzo e il Torneo Over in programma a San Giovanni Valdarno. I campionati riprenderanno il 15 novembre per la C2 e la D2, mentre sabato 22 novembre scatterà ufficialmente la prima giornata del campionato di D3.