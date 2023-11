Tennistavolo. Villaggio: donne ok. Vincono all’esordio

La quinta giornata di campionati a squadre per il Villaggio Lucca è coincisa con l’esordio di una delle due squadre iscritte al campionato di serie "D3", quella del girone "C" e della squadra di serie "C" femminile.

Partendo dalle serie nazionali, sorti alterne per le due squadre cadette: in "B1" importante vittoria per Lucca (5-2 ai danni del Ciatt Prato) con tre punti di Torres e un punto singolo di Di Fiore e Mankowski; in "B2" sfuma per un soffio il primo posto in classifica per i lucchesi, dopo una sconfitta di misura (4-5) contro Sassari. Bene le "C2": nel girone "A" prima vittoria della stagione, conquistata tra le mura casalinghe ai danni del Dlf Viareggio (5-2), grazie alla tripletta di Godio e alla doppietta di Maffei; nel girone "B" la squadra rossonera, a punteggio pieno, si conferma al comando, dopo una vittoria sofferta contro l’AICS Sestese (due punti di Ricci e Ciacchini, un punto di Abballe). In "D2", invece, giornata amara per entrambe che perdono 5-4 contro Forte dei Marmi e sempre 5-4 contro Valdera. In "D3", la squadra rossonera, composta da Chicca (2), Nieri (2) e Cotrozzi (1), supera all’esordio Pistoia 5-1.

In serie "C" femminile una netta vittoria (5-0 contro Reggello) e una altrettanta netta sconfitta (4-1) segnano l’esordio della stagione dell’ormai assodato team composto da Enascut (1), Caroli (2) e Mori (2).