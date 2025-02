Tennistavolo. Zerosystem spera. Topsolid ’salva’

Importante successo esterno nella serie B1 nazionale di tennistavolo per la Zerosystem contro Padova, diretta concorrente per la salvezza. Il 5-3 porta la firma di Marco Bressan (foto), che ha messo a segno tre punti, e di Daniele Rossi, due. Il cammino resta durissimo dato che i rossoneri dovranno affrontare nei prossimi turni la prima e seconda della classe, oltre all’altro scontro diretto contro Parma.

La Cdr Topsolid ha invece virtualmente chiuso il discorso salvezza, superando agevolmente per 5-1 il fanalino di coda Verona. Per la certezza matematica occorrerà attendere il prossimo turno contro il Castelmaggiore bolognese.

In C1 tutto facile per la Cobi Meccanica, che si è aggiudicata per 5-1 il derby contro Reggio Emilia, mentre la Pfm ha perso per 5-3 contro Prato, seconda forza del campionato all’inseguimento proprio della Cobi.

In C2, si complicano le cose per la Ts Villa D’Oro che, ko a Poviglio per 5-2, è tornata ad avvicinarsi alle zone calde della classifica. La Cdr Pizzeria Vesuvio ha espugnato per 5-2 il campo di Piacenza.