Terranuova. Sabato scorso grande festa del ciclismo nel segni dei Mealli

Arezzo, 21 ottobre 2025 – Sabato scorso, presso il Circolo della Penna a Terranuova Bracciolini, si è ricordata la grande famiglia Mealli e una bella fetta di ciclismo nazionale e locale si è ritrovata sotto la sapiente regia dell’ideatore dell’evento, Graziano Capanni. Dal capostipite Adalino, quarto a un Giro d’Italia nel 1936, al figlio Moreno, ex professionista, per poi passare a Franco, inventore della Tirreno-Adriatico e grande organizzatore di corse, a Bruno, corridore azzurro e campione italiano fra i professionisti, e poi ancora a Marcello, che fu tricolore fra gli allievi e poi straordinario, irripetibile personaggio del mondo ciclistico, per finire con Ercole, già corridore professionista e per molti anni nell’organizzazione R.C.S.

Fra i presenti (150 persone) il direttore del Giro d’Italia uscente, Mauro Vegni (cresciuto alla scuola romana di Franco Mealli del Velo Club Forze Sportive), e Stefano Allocchio. E... ancora: Franco Chioccioli, Marcello Mugnaini, Roberto Poggiali e altri. A fare gli onori di casa i due popolari speaker e giornalisti Nicola Telari ed Elena Forzoni, insieme al sindaco della città di Poggio, Sergio Chienni, a quello di Loro Ciuffenna, Andrea Rossi, al sindaco e al vice di Castelfranco di Sopra, Michele Rossi e Claudio Calcinai, e a quello di Reggello, Piero Giunti. Un grande appuntamento, insomma, che, come ha ricordato lo storico e giornalista Leonardo De Nicola, testimonia tutto l’affetto nei confronti di una grande dinastia valdarnese del mondo del ciclismo.