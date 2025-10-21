Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Altri Sport
  4. Terranuova. Sabato scorso grande festa del ciclismo nel segni dei Mealli

Terranuova. Sabato scorso grande festa del ciclismo nel segni dei Mealli

Si è voluto celebrare una famiglia che ha dato tanto al mondo delle due ruote.

di MARCO CORSI
21 ottobre 2025
La festa con i Mealli protagonisti

La festa con i Mealli protagonisti

XWhatsAppPrint

Arezzo, 21 ottobre 2025 – Sabato scorso, presso il Circolo della Penna a Terranuova Bracciolini, si è ricordata la grande famiglia Mealli e una bella fetta di ciclismo nazionale e locale si è ritrovata sotto la sapiente regia dell’ideatore dell’evento, Graziano Capanni. Dal capostipite Adalino, quarto a un Giro d’Italia nel 1936, al figlio Moreno, ex professionista, per poi passare a Franco, inventore della Tirreno-Adriatico e grande organizzatore di corse, a Bruno, corridore azzurro e campione italiano fra i professionisti, e poi ancora a Marcello, che fu tricolore fra gli allievi e poi straordinario, irripetibile personaggio del mondo ciclistico, per finire con Ercole, già corridore professionista e per molti anni nell’organizzazione R.C.S.

Fra i presenti (150 persone) il direttore del Giro d’Italia uscente, Mauro Vegni (cresciuto alla scuola romana di Franco Mealli del Velo Club Forze Sportive), e Stefano Allocchio. E... ancora: Franco Chioccioli, Marcello Mugnaini, Roberto Poggiali e altri. A fare gli onori di casa i due popolari speaker e giornalisti Nicola Telari ed Elena Forzoni, insieme al sindaco della città di Poggio, Sergio Chienni, a quello di Loro Ciuffenna, Andrea Rossi, al sindaco e al vice di Castelfranco di Sopra, Michele Rossi e Claudio Calcinai, e a quello di Reggello, Piero Giunti. Un grande appuntamento, insomma, che, come ha ricordato lo storico e giornalista Leonardo De Nicola, testimonia tutto l’affetto nei confronti di una grande dinastia valdarnese del mondo del ciclismo.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su