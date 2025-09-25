Terranuova. Tutto pronto per la gara ciclistica per eccellenza

Arezzo, 25 settembre 2025 – Sale la febbre per la 55ª Ruota d’Oro – 93º Gran Premio Festa del Perdono, in programma domenica 30 settembre. Mancano meno di sette giorni alla partenza di una gara internazionale di categoria 1.2, e il comitato organizzatore, guidato da Roberto Magini ed Ercole Mealli, è al lavoro per gli ultimi dettagli. L’evento vedrà al via 35 squadre, selezionate tra circa cinquanta richieste di partecipazione, a conferma della grande attrattiva della manifestazione. Tra gli iscritti figurano nomi di spicco: il campione italiano Alessandro Borgo (Bahrein Victorius Development Team), il campione austriaco Marco Schrettl (Team Tirol KTM Cycling), vincitore del titolo nazionale, della classica di San Vendemiano e terzo in Giro del Belvedere e Palio del Recioto.

Da seguire anche gli atleti francesi L’Hote e Chaleil (Decathlon Ag2r La Mondiale New Gen), il belga Servranckx (Soudal Quick Step Devo Team) che schiera anche il toscano Savino, e lo svizzero Zumsteg (Velo Club Mendrisio). Le squadre italiane promettono battaglia: la Biesse-Carrera-Premac con i gemelli Bessega, la MBHBank Ballan con Cipollini e Masciarelli – quest’ultimo reduce dalla vittoria del GP Liberazione, cinquanta anni dopo quella del nonno Palmiro, che nel 1975 fu anche sul podio della Ruota d’Oro – e la VF Group Bardiani, con il vincitore del Piva Turconi e Pinarello, terzo lo scorso anno.

Tra gli altri iscritti figurano il Team Hopplà con Bruno e il valdarnese Gialli, la General Store con il danese Biehl, la Rostese con Lonsdale, in ottima forma, e la MG KVIS con il campione dell’Uruguay Perez. Come un puzzle che si completa, il quadro della 55ª Ruota d’Oro si compone giorno dopo giorno, in attesa del grande spettacolo di domenica 30 settembre, quando Viale Europa sarà animata da due ali di folla ad applaudire i giovani corridori.