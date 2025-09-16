Terza Categoria. Camerlona corsara. Doppio Thiam per Saline Romagna

Prima giornata in Terza Categoria dopo l’assaggio di Coppa. Nel girone A sono ben tre le vittorie esterne, a partire da quella a valanga della Polisportiva Camerlona per 4-0 in casa dei Coyotes con una tripletta di Bini. L’unico successo casalingo del gruppo – e dell’intera Terza ravennate – è quello del Saline Romagna che si impone 3-0 sul Lido Adriano, grazie alla doppietta di Thiam e al gol di Ceccaroni. Due anche i pareggi: quello tra Marradese e Giovecca (3-3), nonché tra Sant’Alberto e Real Mamante (1-1). Nel girone B, una doppietta di Perparim Lamkja (in foto) non basta al Vatra per vincere col Faenza Under 21 che pareggia 3-3 a 4’ dal termine con Haxhiraj. Anche in questo raggruppamento il fattore campo non sembra fondamentale: 4 pari e 3 vittorie, tutte in trasferta, di Porto Corsini (1-0), Villanova (1-0) e Sporting Lugo (2-0), rispettivamente opposte a Bisanzio, Prada e Ulisse&Penelope. Risultati Terza Categoria Ravenna (1ª giornata). Girone A: Coyotes-Pol. Camerlona 0-4, E. Mattei-Atl. Lugo 0-3, Marradese-Giovecca 3-3, S. Alberto-R. Mamante 1-1, Saline Romagna-L. Adriano 3-0, St. Azzurra-Cervia Utd U21 0-3, Wild Bagnara-Atlas 1-2. Girone B: Biancanigo-C. dell’Albero 1-1, Bisanzio-P. Corsini 0-1, Monti-Sp. Castel Guelfo 1-1, Faenza U21-Vatra 3-3, Juvenilia-Conselice 1-1, Prada-Villanova 0-1, Ulisse&Penelope-Sp. Lugo 0-2.

u.b.