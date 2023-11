Terza categoria. Emozioni di vertice in Psg-Valbisenzio

L’ultima giornata di terza categoria si è chiusa due giorni fa, ma la classifica potrebbe cambiare ulteriormente domani, sulla base di quelli che saranno i risultati dei recuperi del quinto turno di campionato. Partendo dalle 14,30, con Paperino San Giorgio-Valbisenzio Academy. Due squadre separate da un solo punto: il Psg è attualmente primo in classifica a pari merito con la Polisportiva Naldi (a quota 15 punti) e vuole continuare a sognare. Ma anche la Valbisenzio di Imbriano, dopo il mezzo passo falso di domenica, è intenzionata a prendersi la testa della graduatoria: un successo consentirebbe ai vaianesi di mettere la freccia. Occhio però alla Naldi, che deve riscattare la brutta sconfitta nel derby con la Polisportiva Bacchereto dello scorso sabato. Il match è fissato per le 20,45 al Canovai di Vaiano e il club carmignanese se la vedrà con Las Vegas. Pagnotta e compagni giocheranno contro una squadra che sta attraversando un buon momento di forma, al quale il cambio in panchina sembra aver giovato. Ma devono assolutamente vincere, per non perdere terreno. Le prossime ore saranno insomma decisive, per un torneo che si annuncia sempre più combattuto ed interessante.