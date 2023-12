Terza categoria. Stasera il recupero. Monti-Camerlona

Si concludono in settimana i recuperi delle gare di Terza non concluse o non disputate. Questa sera, per il girone B si giocano, per decisione del giudice, gli ultimi 4’ più recupero tra Monti e Pol. Camerlona, sfida sospesa a suo tempo dall’arbitro. Si parte dal 2-1 per i padroni di casa. Recuperi. Oggi (ore 20,30): Monti-Pol. Camerlona. Sabato (ore 14,30): Pol. Camerlona-Bisanzio. Marradese-Sp. Lugo 0-0. Classifiche Terza Categoria (13ª giornata). Girone A: P. Marina 32; Mezzano 26; Atlas 23; C.Albero 21; Carpinello 20; Coyotes 15; J.Cervia, Camerlona 14; P. Corsini 13; Mattei 9; Bisanzio 8; S.Romagna 7; Monti 6. Girone B: Brisighella 27; Prada 26; P. L. Reda 25; Sp. Lugo 23; Lugo 19; Biancanigo 17; Giovecca 16; Vatra 15; Ulisse 14; M. Bubano, Marradese 11; Lectron 7; Villanova 6.