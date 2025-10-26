Terzo successo consecutivo per il Centro. I viareggini superano per due a uno il Novara

CGC VIAREGGIO

2

NOVARA

1

CGC VIAREGGIO: Gomez, D’Anna, Ambrosio, Torner, Cinquini, Lombardi, Rosi. All. De Gerone.

NOVARA: Fongaro, Illuzzi, Maniero, Torres, Dinis, Brusa, Moyano. All. Tataranni.

Arbitri: Silecchia-De Palma.

Marcatori: 1’ pt Maniero, 1’ pt D’Anna; 16’ Ambrosio.

Note: ammonito Torres.

VIAREGGIO – Tre su tre, e poco importa che il gioco ancora un po’ latiti. Il Cgc Viareggio di Mirco De Gerone batte, soffrendo tantissimo, il Novara ed arriva al derby di martedì sera al PalaForte da capolista. Successo sudatissimo, onestamente neanche troppo meritato per quello che si è visto in pista, ma alla fine a contare sono i tre punti conquistati. Partita, dicevamo, sofferta e sofferenza che inizia dopo appena 15’’ quando Maniero prende la pallina, entra in area e in girata realizza il vantaggio novarese. Il 1’ minuto di gioco non è ancora passato che al 57’’ Ambrosio pesca D’Anna sul secondo palo per l’1-1 (per lui quarta rete in campionato). Pronti via e siamo già sull’1-1. Il pari però non sveglia i bianconeri che vanno in affanno. Al 2’ altro buco difensivo e il solito Maniero viene fermato dal palo a Gomez battuto. De Gerone chiama subito il time-out, ma le cose non cambiano. Ad eccezione di una bella parata di Fongaro su D’Anna, ancora imbeccato dal sublime Ambrosio, il Cgc soffre e al 15’ rischia ancora grosso ma il tiro diretto di Maniero, per fallo di Rosi su Torres, va largo. Così si chiude il primo tempo sull’1-1 e va anche bene. Nella ripresa l’andazzo è lo stesso: il Cgc mantiene il controllo del gioco ma subisce tremende ripartenze, così sale in cattedra Gomez che prima respinge il tocco volante di Dinis, su palla recuperata da Illuzzi, e poi si ripete su un Gavioli completamente libero. Non è finita perché ancora Gomez dice di no a Maniero e a una nuova percussione di Dinis. A metà ripresa chi ha sprecato di più è quindi il Novara. A 9’ dalla fine però ci pensa il solito straordinario Ambrosio a far svoltare la partita, con un diagonale quasi improvviso e che libera tutta la rabbia accumulata da squadra e tifosi. Non è finita, però. Illuzzi spreca il tiro diretto per il 10° fallo bianconero, spreca o per meglio dire non supera un grande Gomez, capace di alzare sopra la traversa un tiro a mezza altezza. Finita? Macché, la sofferenza continua. A 6’ dalla fine Moyano centra il palo dalla distanza, poi a 3’ dalla fine la dea bendata bacia i bianconeri quando Torres, in girata da dietro la porta, coglie un doppio palo con un alza-schiaccia. È l’ultima occasione e anche se Tataranni mette dentro il quinto uomo il Novara non sfonda.

Sergio Iacopetti