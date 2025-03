Terzo turno del campionato IFL: big match al “Mari“ contro Parma vincitore dell’ultimo scudetto. Frogs Legnano, arrivano i Panthers campioni

E’ (quasi) come una finale per i Frogs Legnano. Oggi alle ore 18:00, i legnanesi tornano allo Stadio Mari per la terza sfida del Campionato IFL, contro la “corazzata“ Panthers Parma. Dopo un avvio di stagione con due vittorie consecutive, all’esordio in casa contro Dolphins Ancona (20-14) e in trasferta contro i Lions Bergamo (7-34), per i Frogs è il momento del primo esame stagionale, quello contro i campioni in carica emiliani, vincitori dell’Italian Bowl 2024, anch’essi con un record di due vittorie in questo inizio di campionato. Una partita che si preannuncia spettacolare, considerando che i nero-argento lo scorso anno avevano battuto i Panthers a casa loro, in un match tiratissimo fino agli ultimi minuti di gioco e conclusosi 50-55 per i neroargento. Emiliani che si sono poi rifatti ai playoff, fermando la corsa dei Frogs, sempre a Parma, con uno score di 29-22. "Siamo molto contenti della risposta di pubblico alla prima partita, che ha segnato il nostro ritorno al Mari – commenta Ettore Guarneri, patron dei Frogs Legnano – Rispetto a questa sfida, voglio solo dire che sarà sicuramente spettacolare vista la qualità delle squadre in campo, perciò invitiamo tutta Legnano e dintorni, e tutti gli appassionati di sport, a non perdersela: vi aspettiamo allo Stadio Mari". Anche in questa occasione, l’intervallo di metà partita vedrà una breve dimostrazione della versione senza contatto del Football Americano, il Flag Football - sport olimpico dal 2028 ai giochi di Los Angeles, da parte dei reparti giovanili FROGS. La partita di oggi, come tutto il campionato, sarà live su DAZN e, dal momento che sarà anche la Game of the Week, sarò trasmessa anche negli Stati Uniti dal canale BCSN.

Turno di riposo, invece, per i Rhinos Milano. Inoltre, sempre stasera (dalle 18), al Velodromo Vigorelli ci sarà l’esordio stagionale dei Seamen Milano: nella seconda giornata del campionato di II Divisione i milanesi ospitano i Daemons Cernusco. Lorenzo Pardini