Tessari si conferma ancora regina. A Pompei è campionessa nazionale

Biancamaria Tessari (foto) è diventata campionessa nazionale a Pompei nella ’Women Boxing League’ del campionato olimpionico di pugilato femminile trascinando l’Emilia-Romagna al successo a squadre. Dopo la vittoria in semifinale contro Federica Zanellato, la campionessa in carica under 22, domenica ha vinto la finale della sua categoria (57 kg) contro una ragazza proveniente dai Carabinieri, Maria Teresa Oncia. Due sigilli importanti che hanno confermato il talento e la grinta dell’atleta veneta, ora in forza alla Sempre Avanti del presidente Patrizio Del Bello.

"E come se non bastasse – sottolinea proprio Del Bello – è stata anche premiata come migliore pugile di tutta la competizione. Un traguardo importantissimo per lei e una soddisfazione enorme per noi della Sempre Avanti". Il prossimo obiettivo della Tessari, allenata da Christian Cavazza, sono i campionati italiani a Chianciano Terme, in cartellone dal 9 al 15 dicembre.

m. a.