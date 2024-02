Thai boxe. A lezione dal campione del mondo

A lezione da uno dei migliori "thai boxer" di sempre, arrivato a Prato in veste di maestro. E lo "stage tecnico" che hanno sostenuto lo scorso fine settimana gli atleti del Kaimuay, presso la palestra Shiro Saigo. Mentre gli agonisti più giovani erano impegnati con profitto a Sesto nei "Kick Boxing Games", i più esperti hanno avuto l’occasione di essere allenati per un giorno da Sak "Black Spider" Kaoponlek, laureatosi campione del mondo di thai boxe per ben sei volte nella sua lunga carriera agonistica chiusa nel 2015 (vincendo 340 dei 380 incontri disputati). Un allenamento con l’ex-asso thailandese naturalizzato italiano che difficilmente i "fighters" pratesi dimenticheranno. "I ragazzi presenti hanno potuto apprendere delle tecniche di combattimento che hanno reso famoso il campione thailandese – ha commentato Alessandro Bertoglio, dirigente del Kaimuay – e soprattutto è stato il primo di numerosi appuntamenti che la nostra società vuole organizzare".