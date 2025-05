The Art of Fighting 9: Boxe e Spettacolo al Centro Pavesi di Milano

A soli due mesi dall’ultimo “sold out“ all’Allianz Cloud, The Art of Fighting lancia il nono appuntamento della sua storia. Cambia la location, resta la combinazione virtuosa tra sport e spettacolo e torna la collaborazione con il Fight Club Fragomeni, realtà di Giacobbe Fragomeni, ex campione del mondo amatissimo dal pubblico. TAF 9 andrà in scena stasera al Centro Pavesi di Milano, in via Francesco de Lemene 3. "Un ambiente più raccolto per dare un senso di esclusività", spiega Edoardo Germani, Founder di TAF.

Il programma della serata, che prevede sei incontri professionistici di boxe, di cui due con titoli in palio, è ricco di grandi nomi e di sfide dalle emozioni forti. Non mancheranno i tratti distintivi di TAF, tra la scenografia suggestiva, gli intermezzi di intrattenimento e gli ospiti speciali previsti. Nel “main event“, torna sul ring Dario Morello (24-1), contrapposto al giovane e agguerrito Yassin Hermi (15-2, un pareggio), con in palio il titolo italiano dei pesi medi. "No Morello, no party: sono tornato! - esordisce il bergamasco -. Ho sentito alcune dichiarazioni forti di Hermi su di me: tanti miei avversari hanno promesso che mi avrebbero messo KO, poi siamo saliti sul ring e ho infranto i loro sogni. La strategia? Manderò Hermi fuori misura, schiverò le sue azioni, così non riuscirà a prendermi e, quando ci avrò giocato abbastanza, affonderò i miei colpi migliori. TAF è bello, ma di meno, senza Morello...".

Il classe’93 è fidanzato con Serena Brancale, cantante che si è esibita al Festival di Sanremo con la canzone “Anema e core“: "Alla boxe, per tornare in auge, serve molto di più di una fidanzata famosa – conclude -. Servono atleti con una personalità forte che escono dai soliti luoghi comuni: la boxe come rivincita sociale ha rotto più le "scatole" dei rapper che vogliono comprare la casa alla madre e lo dicono in ogni canzone (ride ndr)".

Francesco Faraoni (7-0) e Francesco Russo (13-4) si affronteranno nel co-main event, in un acceso derby tra pugili romani. Faraoni, fratello minore di Mattia, campione del mondo di kickboxing, dovrà vedersela con un atleta più esperto, che ha vinto quasi sempre per KO. Riuscirà a restare imbattuto? Subito prima, spazio ad Akrem Aouina (12-1), pronto a difendere il titolo WBC Silver International dall’assalto di Mirko Geografo (19-1, 2 pareggi), già campione italiano, europeo e internazionale. Aouina cercherà di confermarsi contro un avversario difficile per compiere un altro, importante step di carriera. La serata inizierà alle 19.45 con Merone opposto a Bono, seguiti dal match tra Kogasso e Damiani. L’evento è sold out, con 1.200 paganti presenti. Differita dalle ore 23 su Canale 20 di Mediaset.

Lorenzo Pardini