Tiro a Segno. A Bondeno il campus giovanile con tiratori da diverse regioni

Dal 18 al 23 agosto il poligono di Bondeno ha ospitato il Campus Giovani di Tiro a Segno, un appuntamento che ha riunito giovani tiratori e tecnici in un contesto di formazione e confronto ad alto livello.

I partecipanti, provenienti da diverse regioni italiane – dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, passando per il Piemonte e l’Alto Adige – hanno avuto l’occasione di vivere un’esperienza intensa sia sul piano sportivo sia su quello umano, condividendo allenamenti, valori e momenti di crescita comune. L’evento ha visto anche una significativa rappresentanza internazionale, con la partecipazione del giovane atleta estone Markus Minn e del padre Kristo Minn che hanno affiancato i ragazzi italiani nelle sessioni di preparazione.

A dare ulteriore prestigio al campus è stata la presenza di due figure di spicco del panorama del tiro a segno: Petra Zublasing, olimpionica e attuale direttore tecnico delle carabine della Federazione Nazionale di Tiro a Segno Francese, e Franz Zublasing, tecnico di carabina dell’Accademia UITS e presidente della sezione di Appiano San Michele, nonché padre di Petra. Entrambi hanno messo a disposizione dei giovani atleti la loro grande esperienza, offrendo preziosi consigli tecnici e motivazionali.

"È stato bellissimo vedere ragazzi di tutta Italia impegnarsi con tanta passione e desiderosi di migliorarsi – ha commentato il presidente dell’Asd Tiro a segno di Bondeno Marina Giannini –. Esperienze come queste sono fondamentali perché permettono ai giovani di crescere non solo come tiratori, ma anche come persone".

Anche il giovane atleta estone Markus ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa: "Per me è stata un’opportunità speciale allenarmi qui a Bondeno e confrontarmi con coetanei italiani. Ho trovato un gruppo accogliente e motivato: tornerò a casa con tanti insegnamenti utili e nuove amicizie".

La settimana si è caratterizzata non solo per gli intensi allenamenti in poligono, ma anche per momenti di socializzazione e scambio culturale, rafforzando lo spirito di squadra e l’entusiasmo verso uno sport che richiede impegno, concentrazione e disciplina. Il Campus Giovani di Bondeno si conferma così un appuntamento di rilievo per la crescita delle nuove generazioni di tiratori, unendo tradizione, competenza e apertura internazionale.