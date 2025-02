Tiro a segno, appuntamento in croazia dall’8 al 12 marzo. Maldini pronto per gli Europei di Osijek

Federico Nilo Maldini, sempre lui. Il carabiniere di Borgo Panigale, dopo l’argento conquistato ai Giochi di Parigi nella pistola a 10 metri, torna in gara. E lo fa sul poligono di Osijek, in Croazia, dove già in passato ha ottenuto ottimi risultati. Gli Europei di Croazia sono un appuntamento di prestigio, anche perché si tratta della prima uscita internazionale di un gruppo che, nel 2028, cercherà di arrivare ai Giochi di Los Angeles 2028. Non ci sono carte olimpiche in palio, ma le medaglie sono il miglior messaggio da lanciare alla concorrenza. E Maldini, che è cresciuto nel poligono di via Agucchi, la concorrenza l’avrà interna. Lo scorso anno, agli Europei di Gyor, in Ungheria, l’oro fu vinto da Paolo Monna, che ai Giochi avrebbe poi conquistato il bronzo, restando al primo posto del ranking mondiale. Attenzione al giovane Matteo Mastrovalerio. Gli Europei Juniores sono in programma dal 2 al 6 marzo, quelli Seniores dall’8 al 12.