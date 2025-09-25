Tiro a segno. Bertasi, Lui e Formieri protagoniste ai campionati tricolori: con loro Bondeno sul podio

Un weekend da incorniciare per l’Asd di Bondeno, che ha brillato ai Campionati Italiani di tiro a segno svolti al poligono di Tor di Quinto a Roma, portando a casa medaglie, record e tanta soddisfazione. Spicca su tutte la medaglia di bronzo conquistata da Viola Lui, giovane atleta di Mantova (allenata dal nonno Roberto) da quest’anno in forza all’Asd tiro a segno di Bondeno, nella specialità carabina a 10 metri tre posizioni (C10 3p), con un eccellente punteggio di 588 punti. Manca di un soffio il podio l’altra portacolori dell’Asd Bondeno, Denise Biagi, quarta classificata per una sola mouche. Ma è nelle gare a squadre che le ragazze di Bondeno scrivono la storia: Anna Bertasi (punti 592), Denise Biagi (punti 588) e Viola Lui (punti 588) si laureano campionesse italiane nella specialità C10 3p, totalizzando 1768 punti e frantumando il record italiano a squadre di ben 17 punti. Un risultato straordinario che conferma il valore tecnico e la coesione del team.

Altro trionfo nella carabina 10 metri a squadre (C10), dove le atlete emiliane si impongono ancora una volta con il primo posto, sfiorando il record italiano per soli due decimi di punto, lasciando alle spalle le sezioni di Candela e Monza. Brilla anche la stella della Nazionale Agnese Formieri, che nel Gruppo 2 porta a casa due medaglie individuali: oro nella carabina 10m juniores donne (C10) con 623,2 punti in qualifica, che le hanno garantito l’accesso alla finale a 8, e bronzo nella carabina sportiva a terra 50m (CST). Da segnalare anche l’ottima prestazione della giovanissima Giulia Mori, al suo primo campionato italiano, che chiude con un 13° posto assoluto nella carabina a 10 metri.