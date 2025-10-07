Tiro a segno. Bondeno ancora sul podio: due medaglie per Anna Bertasi nel Trofeo Coni

Importanti soddisfazioni per l’Asd Tiro a Segno di Bondeno e per l’intera Emilia-Romagna grazie all’ottima prestazione di Anna Bertasi, giovane talento del tiro a segno di Bondeno che ha rappresentato la regione al prestigioso Trofeo Coni 2025, andato in scena a Lignano Sabbiadoro.

Nella disciplina della carabina a 10 metri, Anna ha conquistato due medaglie di bronzo: una nella gara individuale, dove ha dimostrato grande concentrazione e precisione, e un’altra nella gara a squadre con Alba Parmeggiani del Tsn di Bologna, contribuendo al terzo posto del team Emilia-Romagna.

Il Trofeo Coni, giunto quest’anno alla sua decima edizione, è una manifestazione multisportiva dedicata agli atleti Under 14 provenienti da tutta Italia. Si conferma un palcoscenico importante per i giovani talenti dello sport nazionale con numeri che testimoniano la sua crescente importanza, sono infatti ben 4.600 i giovani atleti che hanno preso parte alla manifestazione sportiva, stabilendo il nuovo record assoluto di partecipazione.

Per Anna, classe 2011, alla sua seconda partecipazione al Trofeo Coni, si tratta di un risultato di grande valore, frutto dell’impegno quotidiano e del lavoro portato avanti con passione insieme ai tecnici dell’Asd Tiro a Segno di Bondeno.

Grande soddisfazione anche da parte della dirigenza della società e del comitato regionale, che vedono in questo risultato un segnale positivo per il futuro del tiro a segno emiliano-romagnolo.