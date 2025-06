Tiro a segno. Bondeno protagonista nella fase regionale del Trofeo Coni: Anna Bertasi ai nazionali

Si è svolta al Poligono di Tiro a Segno di Bologna, alla presenza del presidente del Coni regionale dr. Dondi, la fase regionale del Trofeo Coni di tiro a segno, manifestazione giovanile che rappresenta una delle più importanti vetrine per i

giovani talenti della disciplina.

Protagonista assoluta della giornata è stata la sezione Tsn di Bondeno, che ha conquistato i vertici del podio nella specialità carabina ad aria compressa 10 metri (classe 2013).

Le giovani atlete, nonostante la giornata torrida e molto afosa, hanno dimostrato grande concentrazione, tecnica e spirito di squadra, facendo incetta di medaglie in una competizione molto combattuta, suddivisa in due prove di gara.

Il podio è stato infatti interamente colorato dai colori di Bondeno:

1° posto Anna Bertasi

2° posto Denise Biagi

3° posto Viola Lui

La prestazione delle tre atlete ha confermato l’ottimo lavoro svolto dalla sezione di Bondeno nella preparazione dei giovani tiratori, con un vivaio sempre più ricco di promesse. Buona anche la prova del giovane Amos Tosi (classe 2013) nella specialità pistola ad aria compressa. Iscritto da pochi giorni al Tsn di Bondeno, ha affrontato con coraggio il suo battesimo in gara, confrontandosi con atleti ben più esperti. La fase nazionale del Trofeo Coni, in programma dal 28 settembre all’1 ottobre a Lignano Sabbiadoro, vedrà quindi tra le protagoniste la giovane Anna Bertasi, che si presenta con credenziali importanti e tanta voglia di ben figurare. Un plauso va agli organizzatori del Poligono di Bologna per l’accoglienza e la gestione impeccabile della gara.