Tiro a Segno. Bondeno sugli scudi

Durante i weekend del 2122 e 2829 ottobre, la sezione Asd Tiro a Segno Bondeno ha ospitato la prima gara di campionato invernale per le discipline olimpiche ad aria compressa a 10 metri di pistola e carabina che ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti provenienti da tutte le sezioni dell’Emilia Romagna. Tra i partecipanti, va menzionata anche la prestigiosa presenza di tiratori appartenenti alla nazionale italiana, alcuni anche

olimpionici: Marco Suppini, Lorenzo Bacci, Federico Nilo Maldini, e Sofia Benetti. Buoni risultati degli atleti matildei, su tutti Anna Bertasi che con 10 punti di distacco dagli avversari conquista un meritato primo posto nella carabina categoria allievi realizzando il suo record personale. Secondo posto rispettivamente per Leonardo Aurucci nella specialità di pistola categoria ragazzi, e Galia Eriomchina nella pistola categoria master donne, terzo posto per Agnese Formieri nella carabina categoria ragazzi, detentrice del titolo italiano di categoria. Al termine delle gare, lo spirito agonistico ha lasciato spazio a una convivialità condivisa, palpabile tra i partecipanti durante la tradizionale cena di chiusura che ha congedato tutti in modo piacevole.