Tiro a segno. Ceccarelli, 14° posto in finale di Coppa

Sofia Ceccarello chiude al 14esimo posto la gara di carabina 3 posizioni 50m a Doha nella finale di Coppa del Mondo, uscendo nella fase di qualificazione. In questa gara erano impegnate le migliori 17 atlete di ogni categoria e ha visto la partecipazione della ravennate nonostante sia 14esima nel ranking mondiale femminile di carabina 3posizioni 50m. La portacolori delle Fiamme Oro è rientrata in quota di partecipazione per la presenza davanti a lei di tre atlete già qualificate all’evento avendo vinto oro, argento e bronzo ai Mondiali di Baku 2023. La prova di Doha assegnava la "Sfera di Cristallo, ai migliori tiratori e alle migliori tiratrici.