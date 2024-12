Tiro a segno Festa grande per la società di Fossola. Nuovo titolo tricolore per Anita Alisei tra i Giovanissimi

Dipinge, ascolta musica e fa centro. E’ Anita Alisei (nella foto), classe 2013, atleta del Tiro a Segno Nazionale di Fossola, vincitrice del titolo tricolore nella categoria Giovanissimi, specialità ’pistola aria compressa 10 metri in appoggio’ ai campionati italiani di Milano. Per la giovanissima Anita si tratta del secondo successo tricolore dopo quello dello scorso anno. Nel 2023 Anita disputa le due gare del Trofeo d’inverno valide per la partecipazione ai campionati italiani, classificandosi prima nel ranking regionale con 195/200 punti. Quindi è alla finale tricolore a Bologna dove con punti 196/200 vince il titolo stabilendo la base per il nuovo record italiano di specialità. Nel 2024 prende parte a tutte le gare del campionato e stabilisce il record italiano con punti 197/200. Ma l’impegno e le capacità tecniche sono premiate nella gara di Firenze dove stabilisce il nuovo record italiano di 200/200 con 15 mouches (la parte centrale del bersaglio) e classificandosi prima nel ranking regionale. Nella finale del campionato italiano si emoziona ma s’impone all’ultimo colpo con 193/200 e 9 mouches. Lo scorso ottobre, in Sicilia, vince l’oro nella finale nazionale del Trofeo Coni nella combinata ’pistola in appoggio/pistola senza appoggio’ con la compagna di squadra Giorgia Pierini di Cascina e dà il suo contributo per la medaglia d’oro della squadra toscana (Elisei-Pierini-Viviani-Giannotti).

ma.mu.