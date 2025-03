Tiro a segno: inizio col botto a lucca con i successi di luca arrighi, anita elisei e filippo paolini. Tre ori, due argenti e tre bronzi per il Tsn di Fossola nella prima gara regionale

Inizio con il botto per il Tiro a Segno Nazionale di Fossola che, nella prima gara regionale dell’anno, porta a casa otto medaglie. Una gara che si è articolata per due settimane nel poligono di Lucca con 224 tiratori in pedana nelle varie specialità a 10 metri, valida per l’ammissione ai campionati italiani di specialità. La sezione di Carrara si è presentata con 32 tiratori e si è aggiudicata 3 ori, 2 argenti e 3 bronzi.

Gli ori sono arrivati da Luca Arrighi (pistola 10 metri, junior), Anita Elisei (pistola 10 metri, allievi) e Filippo Paolini (pistola 10 metri, junior 2). Gli argenti sono stati conquistati da Ludovica Fazzi (pistola 10 metri, junior 2) e Tommaso Shita (pistola 10 metri, junior 2). I bronzi sono invece di Alessio Arrighi (pistola 10 metri, junior 1), Antonio Guadagni (pistola 10 metri, junior 2) e di Giorgia Quattrocchi (pistola 10 metri, junior 2). I tiratori sono allenati da Luca Tedeschi, Alessandro Falaschi, Simona Uliano e Antonio Elisei. Esordio positivo invece per Davide Perfetti (categoria allievi).

Soddisfazione è espressa dal presidente del sodalizio Luciano Iardella a nome di tutto il consiglio direttivo per i propri atleti che ancora una volta sono saliti sui gradini dei podi, a conferma della bontà della scuola di tiro carrarese. La seconda prova del campionato regionale è in calendario a Cascina nel mese di marzo.

