Tiro a segno. La bondenese. Agnese Formieri sul podio in azzurro

Si sono disputate a Budapest (Ungheria), dal 10 al 12 ottobre, le finali della European Youth League, competizione di tiro a segno riservata a squadre nazionali composte da giovani atleti di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Grande prestazione per le squadre italiane di tiro a segno specialità pistola e carabina che dopo le eliminatorie, sono approdate alla finale conquistando la medaglia d’argento, distinguendosi tra le migliori nazionali giovanili d’Europa.

Tra gli atleti azzurri convocati nella specialità carabina, anche Agnese Formieri, portacolori dell’ASD Tiro a Segno Bondeno, che aggiunge così un altro importante risultato al suo palmarès.

Per Agnese si tratta infatti della seconda medaglia conquistata con la nazionale italiana in questa competizione, dopo quella ottenuta lo scorso anno, quando la manifestazione si era svolta a Osijek, in Croazia.

Soddisfatta il tecnico Marina Giannini: "Per Agnese questa esperienza rappresenta non solo un importante traguardo sportivo, ma anche un passo fondamentale nel suo percorso di crescita personale e agonistica. Il suo cammino sportivo è un grande esempio per tutti i giovani del vivaio, che la seguono e vedono in lei un modello da imitare".