Tiro a segno. Male Ceccarello. Parigi si allontana

Niente pass olimpico per Sofia Ceccarello. La tiratrice ravennate è arrivata undicesima nella gara della specialità 10m femminile all’Europeo ungherese di Gyor, dove in palio c’erano due posti per l’Olimpiade, e ora le sue ultime speranze per partecipare ai Giochi di Parigi sono riposte nel Torneo di Qualificazione di Rio de Janeiro che si disputerà dall’11 al 19 aprile. Nella 10 m femminile, Ceccarello non ha sfigurato, restando in corsa per entrare tra le prime otto fino alle ultime sessioni di colpi, confermando di attraversare un buon momento di forma. Il suo punteggio finale è stato 629.2, mentre l’ottava, l’austriaca Marlene Pribitzer, ne ha ottenuti 630.1. Nella classifica dei team, dove sono stati sommati i punteggi delle atlete nella gara nella prova individuale, l’Italia è arrivata quattordicesima, con la ravennate che ha ottenuto il miglior punteggio, (629.2) rispetto alle compagne Barbara Gambaro (624.5) e Martina Ziviani (622.4). L’Europeo di Sofia si conclude dunque con l’undicesimo posto nella 10m femminile e il quarto nella coppia mista.

Luca del Favero