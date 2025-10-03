Tiro a segno. Medaglia d’argento per Flavio Montagna nella specialità carabina 10 metri

Si sono conclusi i campionati italiani Senior e Master di Tiro a Segno, organizzati a Roma presso il poligono di Tor di Quinto. Dopo i favolosi risultati ottenuti nella categoria Ragazzi e juniores, l’Asd Tiro a segno di Bondeno annovera nel suo palmares un’altra medaglia grazie all’atleta Flavio Montagna, che ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento nella specialità Carabina 10 metri nel gruppo B.

Nonostante un inizio di gara sofferto, Flavio è riuscito a mantenere concentrazione portando a termine una gara solida e regolare, che lo ha visto salire meritatamente sul secondo gradino del podio. La medaglia rappresenta un importante traguardo personale, ma anche un motivo di grande orgoglio per l’intera sezione sportiva, che continua a crescere e a distinguersi a livello nazionale.

Hanno disputato la gara di campionato anche Elena Sarti nella carabina a 10m donne, Giorgia Lupi nella Pistola a 10m donne e nella Pistola Libera a 50m e Riccardo Romani categoria master, nella carabina libera a terra alla distanza di 50m e carabina a 10m.

Il campionato italiano ha visto la partecipazione dei migliori atleti provenienti da tutta Italia, confermando l’altissimo livello del movimento del tiro a segno nazionale, sia nelle categorie Senior che Master.

Per la Asd Tiro a Segno di Bondeno, il podio conquistato da Flavio rappresenta anche un segnale positivo per il futuro e una motivazione per tutti gli altri tiratori della sezione, che guardano ora con fiducia ai prossimi impegni sportivi.